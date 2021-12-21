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21.12.2021 (23:00)

В соединении противоракетной обороны пять противоракетных комплексов отмечают свою 12-ю годовщину со дня образования

В соединении противоракетной обороны Воздушно-космических сил, дислоцированной на территории Московской области, пять противоракетных комплексов отмечают свою 12-ю годовщину со дня образования.

В праздничных мероприятиях, посвященных этому событию, принимают участие представители 1-й армии противоракетной и противовоздушной обороны (особого назначения), члены региональных организаций, ветераны противоракетной обороны.

Командир соединения генерал-майор Сергей Грабчук поздравил подчиненный личный состав войсковых частей с этим знаменательным датой.

Военнослужащие, добившиеся высоких результатов в боевой подготовке и ветераны соединения, были награждены ценными подарками, грамотами, памятными сувенирами.

За прошедший 2021 учебный год с военнослужащими противоракетных комплексов было проведено более тысячи различных занятий, боевые стрельб и более 30 тактических учений.

Завершатся торжества, посвященные этому празднику, концертными выступлениями групп художественной самодеятельности соединении, местных музыкальных коллективов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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