21.12.2021 (22:00)

С военнослужащими по призыву Тверского полка ВТА прошли занятия о вреде наркотиков

С военнослужащими по призыву Тверского военно-транспортного авиационного полка прошли занятия о вреде наркотических и психотропных веществ.

Командиры подразделений во время занятий рассказали военнослужащим про губительные последствия употребления наркотических средств на организм человека.

Также в ходе лекции обращалось особое внимание на вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С при употреблении наркотических веществ. После чего был показан учебный фильм о вреде наркотических веществ и поддержании здорового образа жизни.

До всех категорий военнослужащих были доведены статьи уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении, перевозке, а также статья кодекса об административных правонарушениях потреблении наркотических средств.

Данные занятия проводятся с целью недопущения фактов правонарушений в сфере незаконного оборота и употребления наркотических веществ, а также профилактики употребления наркосодержащих веществ.

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