21.12.2021 (21:45)

В канун Дня дальней авиации в штабе объединения ВКС открылась художественная выставка, приуроченная к профессиональному празднику

В штабе командования прошла торжественная церемония открытия художественной выставки «Наша Москва», которая представляет более 40 произведений живописи и графики.

Выставка приурочена ко Дню дальней авиации, который состоится 23 декабря с.г.

В экспозиции представлены картины 40-70х годов ХХ века художников Николая Горлова, Василия Криворучко, Сергея Пичугина, Бориса Яковлева, Анатолия Яблокова и других, в которых ярко отражена история российской столицы.

«Эта коллекция – уникальное собрание художественных произведений и мне, дочери полковника авиации Александра Зенина, летчика-штурмовика, участника Великой Отечественной войны, Героя России, очень дорога. И я хотела накануне профессионального праздника дальней авиации этой экспозицией, которая собиралась мною много лет, поделиться с нашими военнослужащими, а также с будущими защитниками Отечества. Это такая благотворительная акция, поэтому главная цель данного мероприятия – познакомить военнослужащих дальней авиации и представилей юнармейских отрядов Воздушно-космических сил с собранными экспонатами, которые во многом связаны военной историей нашего Отечества», - заявила в ходе мероприятия директор галереи, член союза художников России, Елена Зенина.

Мероприятие прошло под руководством командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.

«Не часто удается провести подобные мероприятия, да еще и на территории штаба, поэтому, когда появилась такая возможность, мы ее сразу и реализовали. Наш личный состав уже проявил высокий интерес к выставке, увидев на стенах уникальные картины. Возможно, это станет доброй традицией, проводить такие мероприятия культурно-просветительной направленности, регулярно, и не только в канун профессионального праздника», - подчеркнул Сергей Кобылаш.

В мероприятии также приняли участие военнослужащие командования дальней авиации, представители движения «Юнармия», а также Центра патриотического воспитания Воздушно-космических сил.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице