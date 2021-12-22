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22.12.2021 (06:00)

Под Ярославлем открыт учебно-методический центр по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард»

Региональный учебно-методический центр по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Авангард» создан на базе филиала Ростовского колледжа отраслевых технологий в поселке Семибратово. Это совместный проект Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Ярославской области, реализованный по распоряжению Президента России Владимира Путина.

«Создание Центра выводит на новый этап работу по военно-патриотическому воспитанию, задачи которой определены нацпроектом «Образование»», - сказал исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства области Роман Колесов.

В Центре будет организована всесторонняя допризывная подготовка школьников. Старшеклассники смогут познакомиться с аспектами военной службы в разных родах войск и при этом определиться с выбором профессии.

Первые воспитанники уже проходят в «Авангарде» курс молодого бойца. В течение пяти дней старшеклассникам предстоит теоретическая и практическая начальная военная подготовка, включая занятия спортом и знакомство с оружием и военной техникой.

Помещения Центра включают административно-учебный корпус с актовым залом, общежитие, столовую, медицинско-бытовой комплекс, спортивный зал, строевой плац с флагштоками и полосу препятствий. На территории установлен беспилотный авиационный комплекс ВР-2 «Стриж».

«Наш Центр – это специализированный комплекс в условиях детского лагеря круглогодичного действия. Он будет отличной площадкой для проведения научно-практических конференций и семинаров. Уже запланированы краткосрочные курсы повышения квалификации для преподавателей – организаторов учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», педагогов дополнительного образования военно-патриотической направленности, руководителей и кураторов военно-патриотических клубов», - рассказал руководитель «Авангарда» Александр Потанин.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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