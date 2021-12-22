22.12.2021 (05:00)

При содействии российских миротворцев церковную службу в монастыре Амарас посетили студенты из Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посещения монастырского комплекса Амарас на линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе около 100 паломникам и местным жителям.

Паломники, в том числе и студенты Шушинского университета, прибыли в Мартунинский район на церковную службу в Амарас из города Степанакерт и близлежащих к монастырю населенных пунктов.

«Перед Рождеством резко увеличилось количество паломников, желающих посетить святые места, также это относится к комплексу Амарас. В связи с возросшим количеством паломников накладывается дополнительная ответственность на миротворческий контингент для обеспечения безопасности посещения этих мест. Миротворцы справляются с поставленной задачей», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Махмуд Айбазов.

Миротворцы обеспечивают безопасность паломников во время движения и посещения монастырского комплекса Амарас и во время церковной службы.

«Благодаря русским миротворцам мы безопасно приехали в Амарас. Очень интересно, потому что тут еще миротворцы стоят, с нами рядом, и мы чувствуем себя в безопасности», - сказали студенты Шушинского университета

В результате достигнутых договоренностей монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Военнослужащие российского миротворческого контингента на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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