21.12.2021 (20:45)

В Минобороны прошла первая Международная научно – практическая конференция «Карбышевские чтения»

Мероприятие организовано Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова - базовой организацией государств – участников СНГ по подготовке военных кадров для инженерных войск вооруженных сил.

Конференция была направлена на консолидацию усилий по развитию и внедрению инновационных технологий в военную и гражданскую сферах; обмен практическим опытом отечественных и зарубежных учёных; расширение межвузовских, межгосударственных научных связей; формирование позитивного имиджа науки.

В работе конференции приняли участие студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, профессорско-преподавательский состав средне – специальных и высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов Российской Федерации и стран Содружества.

Мероприятие проводилось в онлайн – режиме

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