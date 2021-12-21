21.12.2021 (21:30)

Юнармейцы Самарской области почтили память воинов, погибших при защите Отечества

Юнармейцы Самарской области приняли участие в акции «Дорога к обелиску» в память о воинах-освободителях, погибших в боях Великой отечественной войны (ВОВ).

Школьники из юнармейского отряда имени Александра Кузьмичева навели порядок и почистили снег вокруг памятника павшим воинам-односельчанам, в селе Преполовенка Безенчукского района. В ходе мероприятия память воинов почтили минутой молчания.

Отряд юнармейцев назван в честь почетного жителя района - Александра Александровича Кузьмичева. Он ушел на фронт добровольцем, и был тяжело ранен в 1943-м году. Александр Кузьмичев награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За отвагу» и «За победу над Германией». После возвращения к мирной жизни посвятил себя преподавательской деятельности на должности учителя, а затем и директора средней школы села Переполовенка.

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