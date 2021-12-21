21.12.2021 (20:15)

Для обучения специалистов связи в РВСН поступают уникальные тренажеры

В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажёр, с помощью которого личный состав подразделений связи будет учиться работе на новейших средствах связи, позволяющих устанавливать связь с различными звеньями управления в любых условиях обстановки.

Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр в г. Переславль-Залесский (Ярославской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа.

Уникальность новых тренажерных систем заключается в том, что они способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

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