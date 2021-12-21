21.12.2021 (19:15)
С начала осеннего призыва в соединения и воинские части РВСН прибыло около 8 тыс. новобранцев
С начала осеннего призыва 2021 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыло порядка 8 тыс. новобранцев.
Все призывники обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.
Кроме того, молодое пополнение обеспечивается сим-картами, которые позволяют звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.
Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.
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