21.12.2021 (19:15)

С начала осеннего призыва в соединения и воинские части РВСН прибыло около 8 тыс. новобранцев

С начала осеннего призыва 2021 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыло порядка 8 тыс. новобранцев.

Все призывники обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, молодое пополнение обеспечивается сим-картами, которые позволяют звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

Служебная деятельность солдат, проходящих военную службу по призыву в РВСН, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.

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