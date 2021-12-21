21.12.2021 (18:45)

Военные спасатели ЦВО возвращаются в пункт постоянной дислокации после запуска и посадки «Союза МС-20»

Наземный эшелон поисково-спасательных сил Центрального военного округа (ЦВО), который завершил поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки космического корабля «Союз МС-20» в Республике Казахстан, приступил к передислокации в Российскую Федерацию.

Экипажи поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также техника обеспечения приступили к совершению многокилометрового марша из запасного района посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» в пункт постоянной дислокации в Челябинской области. Наземная колонна выдвинулась из населенного пункта Аркалык, ей предстоит преодолеть около 700 километров и после прохождения процедуры таможенного контроля вернуться в Россию.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» было задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» состоялась вчера в 06:13 мск. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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