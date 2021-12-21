21.12.2021 (18:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли сборы с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в течение декабря проходили сборы с гранатометчиками (РПГ-7).

В рамках сборов в течение месяца около 60 военнослужащих ОГРВ ПРРМ оттачивали своё мастерство в разное время суток и в разных погодных условиях.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также рассмотрели примеры возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов, и способы их устранения.

На практическом этапе обучения военнослужащие отрабатывают действия по передвижению на поле боя, выбору места и маскировки для наблюдения и ведения огня. При проведении сборов особое внимание уделяют действиям военнослужащих при поражении целей, имитирующих условного противника, легкобронированную и низколетящую технику.

Сборы в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков провели в соответствии с планом информационного обеспечения войск Западного военного округа

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