Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (17:30)

Военные комиссариаты Москвы и Московской области в 2021 году отправили в войска свыше 20 тыс. призывников

Весной и осенью 2021 года военными комиссариатами Москвы и Московской области было призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования свыше 20 тыс. призывников.

В течении года для предотвращения распространения вирусной инфекции призывные пункты и сборные пункты были обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Те, у кого по результатам термометрии была выявлена повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции, в здание не допускались.

Кроме того, в помещениях призывных комиссий был усилен режим проветривания и обеззараживания, а также была предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществлялась автотранспортом, прошедшим специальную дезинфекционную обработку.

В ходе призыва граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска были переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета.

Каждый военнослужащий в военном комиссариате получили армейский нессесер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, станок бритвенный, полотенце и дезинфицирующие средства для рук и ног.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье в гвардейской танковой армии ЗВО стартовал оперативно-мобилизационный сбор
В Московской и Нижегородской областях военные химики ЗВО провели дезинфекцию свыше 2 тыс. кв. м. пунктов ревакцинации
Более 2000 новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота
Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили погрузку военной техники на большой десантный корабль

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false