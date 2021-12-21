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21.12.2021 (17:15)

В Подмосковье в гвардейской танковой армии ЗВО стартовал оперативно-мобилизационный сбор

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий стартовал оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках сбора с офицерами будут проведены занятия по тактической, военно-политической, методической и специальной подготовке в формате лекционных занятий. Также на полигонах Алабино и Головеньки с командирами пройдут практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых подразделений на боевых машинах Т-80, Т-72Б3 и мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2.

Всего в оперативно-мобилизационном сборе примет участие более 500 военнослужащих и будет задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Сборы
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