21.12.2021 (17:00)

В Московской и Нижегородской областях военные химики ЗВО провели дезинфекцию свыше 2 тыс. кв. м. пунктов ревакцинации

В Московской и Нижегородской областях специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, провели дезинфекцию свыше 2 тыс. квадратных метров пунктов проведения ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Специальной обработке подверглись контрольно-пропускные пункты медицинских учреждений армии, коридоров, кабинетов для первичного осмотра военнослужащих, кабинетов, где проводится ревакцинация, а также прилегающей территории.

Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с использованием свыше 1 тонны специальных растворов и рецептур.

Всего к мероприятиям по дезинфекции было привлечено порядка 150 военнослужащих и задействовано порядка 12 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

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