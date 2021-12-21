21.12.2021 (17:00)
В Московской и Нижегородской областях военные химики ЗВО провели дезинфекцию свыше 2 тыс. кв. м. пунктов ревакцинации
В Московской и Нижегородской областях специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа, провели дезинфекцию свыше 2 тыс. квадратных метров пунктов проведения ревакцинации от коронавирусной инфекции.
Специальной обработке подверглись контрольно-пропускные пункты медицинских учреждений армии, коридоров, кабинетов для первичного осмотра военнослужащих, кабинетов, где проводится ревакцинация, а также прилегающей территории.
Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с использованием свыше 1 тонны специальных растворов и рецептур.
Всего к мероприятиям по дезинфекции было привлечено порядка 150 военнослужащих и задействовано порядка 12 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.