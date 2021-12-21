21.12.2021 (15:00)

В Москве под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина прошло расширенное заседание Коллегии Минобороны

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства обороны, в ходе которого были подведены итоги деятельности Вооруженных Сил в 2021 году и определены задачи на очередной период.

Итоги деятельности Министерства обороны Российской Федерации в 2021 г. —

доклад Министра обороны Российской Федерации

на расширенном заседании Коллегии Минобороны России

Перед участниками Коллегии выступил Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин.

«Развитию Вооружённых Сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание.

И сегодня на ежегодном расширенном заседании Rоллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее — так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях.

Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, — мы и так это с вами хорошо понимаем, — в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооружённые Силы чётко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи.

Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89.

Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них — комплексы «Авангард» и «Кинжал» — поставлены на боевое дежурство.

Широкий круг задач решал Военно-Морской Флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удалённых районах Атлантического и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораблей — в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки.

Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения «Запад–2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии

Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике.

Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры. Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи за профессионализм, выдержку и стойкость.

Самых добрых слов за напряжённую работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тыс. людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина [из них] — гражданские», — сказал Владимир Путин.

Полный текст выступления Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации размещен на сайте Президента России.

С докладом на расширенном заседании Коллегии выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России.

США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.

В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности.

Сформирована «многосферная» бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия.

В Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса «Иджис Эшор». В Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство.

Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО.

Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО.

США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полётов у российских границ выросло более чем в два раза.

Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки. На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России с задействованием внеблоковых государств — Грузии, Молдавии и Украины.

Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооружённые силы в свою военную деятельность несёт угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путём решить проблему Донбасса.

Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки США и их союзниками вертолётов, ударных беспилотных летательных аппаратов, ПТУРов.

Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям.

Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия.

Дестабилизация обстановки в Афганистане создаёт риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ.

Внимательно отслеживаем обстановку и оперативно реагируем на все угрозы военной безопасности.

* * *

Дополнительным фактором, влияющим на обстановку, является рост распространения новой коронавирусной инфекции. Борьба с ней в Министерстве обороны организована на системном уровне.

Принятыми мерами заболеваемость ковидом в Вооружённых Силах в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, а смертность — в 50 раз.

Количество лабораторий в Вооружённых Силах увеличено в 8,5 раз, число тестирований доведено до 50 тыс. в неделю. Это в 32 раза больше действующего норматива в гражданском здравоохранении. Сроки проведения ПЦР-исследований сокращены с 24 до 1,5 часов. Завершается регистрация новой тест-системы, позволяющей получать результаты за 30 минут.

Охват вакцинацией составил 100% военнослужащих и 70% гражданского персонала. Осуществляется плановая ревакцинация, организован её посуточный контроль.

В Вооружённых Силах достигнут и поддерживается полноценный коллективный иммунитет.

Благодаря Вашей, Владимир Владимирович, поддержке менее чем за год построен комплекс высокотехнологичных объектов 27-го Научного центра Министерства обороны в Москве. На его базе уже создаются лечебно-профилактические средства против новых инфекций.

Министерство обороны принимает активное участие в оказании помощи гражданскому населению.

Все Ваши поручения по оказанию помощи жителям 16 регионов и 7 иностранных государств усилиями 5 тыс. врачей, поставкой 71 тонны медикаментов и более 1 тыс. тонн кислорода выполнены.

Построенные в 2020 году 32 госпиталя активно задействуются в ликвидации пандемии во всех субъектах России.

Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволил сохранить высокую боеспособность Вооружённых Сил, выполнить все плановые задачи и повысить качественное состояние армии и флота.

Состояние Вооружённых Сил

Укомплектованность офицерских должностей превысила 96%. В этом году в войска дополнительно направлено 13 тыс. офицеров.

Численность военнослужащих по контракту в два раза превысила количество призывников, 67% из них — с высшим или средним профессиональным образованием.

В целом демографический провал предыдущих лет преодолён. Укомплектованность Вооружённых Сил составляет 91%.

На сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92% лётного состава, 58% специалистов противовоздушной обороны, 62% — Военно-Морского Флота.

Решена многолетняя хроническая проблема с постоянным жильём. С 2018 года военнослужащие его получают в плановом порядке. В этом году постоянным жильём обеспечено свыше 19,5 тыс. человек.

Не снижаются темпы предоставления служебного жилья. В текущем году квартиры получили 35 тыс. человек. Компенсация за поднаём жилья выплачена более чем 64 тыс. военнослужащих.

Абсолютное большинство военнослужащих поддерживает деятельность государства в сфере обороны и доверяет руководству страны.

Повышение боевых возможностей Вооружённых Сил

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Ещё в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».

В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под руководством Верховного Главнокомандующего, уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%.

Синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил создаётся современная инфраструктура. В этом году построено 690 высокотехнологичных объектов.

В Сухопутные войска поставлено более 2,4 тыс. новых и модернизированных образцов. Развернуты две новые дивизии — мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитная ракетная бригады.

В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитный ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.

В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь».

Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы.

Запущен пятый космический аппарат «Купол», завершено строительство Западного модернизированного командного пункта Единой космической системы с передачей его в опытную эксплуатацию.

Завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полёта «Альтиус-РУ», начаты поставки разведывательно-ударных комплексов «Иноходец» и «Форпост».

В рамках развития системы базирования авиации Вооружённых Сил на 29 аэродромах в течение семи лет выполнены работы по реконструкции взлётно-посадочных полос и основных объектов инфраструктуры. Это позволяет эксплуатировать все поступающие образцы авиационной техники.

Военно-Морской Флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса.

В текущем году в ВМФ сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки.

Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся её серийные поставки.

Сданы объекты береговой инфраструктуры в Балтийске и Новороссийске.

В Гаджиево завершается строительство служебного жилья. Оно полностью покроет потребности семей подводников, в том числе экипажей новых атомных подводных крейсеров, поступающих в состав флота в ближайшие четыре года.

В Воздушно-десантные войска поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем. Сформировано два десантных полка.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим, целенаправленно выполняется.

Оснащённость армии и флота современным вооружением составляет 71,2%.

По уровню современности наши Вооружённые Силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте.

В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 млрд рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования — в два раза.

Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и гособоронзаказа.

Это касается заключения долгосрочных — до 10 лет — госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%.

Положительным примером их выполнения стало строительство до 2030 года 34 надводных кораблей и подводных лодок, 20 из которых — корабли дальней морской зоны.

Такой подход обеспечивает преемственность мероприятий действующей до 2027 года и разрабатываемой до 2033 года новой государственной программы вооружения.

Реализуется комплексный подход к сервисному обслуживанию и ремонту авиационной техники в рамках контрактов жизненного цикла, заключаемых непосредственно с предприятиями-изготовителями, с применением критерия стоимости лётного часа. Условиями данных контрактов предусматривается обслуживание 100% находящихся в эксплуатации

самолётов и вертолётов.

Это позволило поддерживать исправность авиационной техники на уровне не ниже 83%, что более чем в два раза превышает показатели 2012 года.

Созданная Министерством обороны единая информационная система расчётов по гособоронзаказу стала первым в стране инструментом постоянного автоматизированного мониторинга и контроля использования бюджетных средств. На сегодня это ключевой инструмент при принятии решений по опережающему авансированию предприятий ОПК и корректировке ГОЗ.

В результате уровень выполнения заданий ГОЗ, несмотря на существующие ограничительные меры, составил: по закупкам — 99,4%, по ремонту и модернизации — 99,7%.

Готовность войск к выполнению задач по предназначению

Основным мероприятием боевой учёбы стало совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад–2021».

Оно продемонстрировало способность созданных межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.

К нему привлекалось около 200 тыс. военнослужащих, в том числе 2 тыс. от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

На учении впервые масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы.

В Вооружённых Силах проведены все запланированные мероприятия боевой подготовки, в том числе 45 международных учений различного уровня.

В этом году в ходе внезапных проверок боевой готовности войск объединения и соединения осуществили перегруппировку на расстояние свыше 3,5 тыс. километров с выполнением учебно-боевых задач на полигонах за пределами своих зон ответственности.

Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана.

На архипелаге Земля Франца Иосифа проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.

Растёт интерес зарубежных стран к Армейским международным играм. Они стали самыми масштабными и проходили на территории 11 государств. В них участвовало более 6,2 тыс. военнослужащих из 42 стран. Игры посетило свыше 1,5 млн человек.

Напряжённая боевая учеба позволила повысить уровень подготовки командиров и штабов по выполнению задач на незнакомой местности, а также слаженность соединений и частей Вооружённых Сил.

Выполнение задач за рубежом

Российский контингент продолжает выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабахе. Обнаружено и уничтожено 26 тыс. 65 взрывоопасных предметов. Проведены 222 гуманитарные акции.

В результате в Нагорном Карабахе уже более года обеспечивается режим прекращения огня, поддержание мира и безопасности.

Российская группировка войск остаётся основным гарантом сохранения мира в Сирии.

Оказана помощь сирийскому руководству в урегулировании обострившейся летом обстановки на юге страны. При непосредственном участии наших советников удалось избежать кровопролития и стабилизировать обстановку в провинции Деръа.

Российские военнослужащие провели свыше 3 тыс. гуманитарных акций, доставлено более 5 тыс. тонн грузов. Военные медики оказали помощь 132 тыс. мирных жителей.

В места довоенного проживания вернулось более 2,3 млн сирийских граждан.

Продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры наших баз за рубежом.

В Сирии на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы Западная.

В Армении завершено строительство культурно-досугового центра и спортивного комплекса общей площадью свыше 8 тыс. кв. метров.

Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооружёнными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене.

Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС. В этом году провели третье совместное с НОАК воздушное патрулирование и первое морское. Будем продолжать эту работу.

Основными партнёрами в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма.

В июне проведена IX Московская конференция по международной безопасности, в которой участвовали делегаты из 109 стран. Это — самое многочисленное по составу участников военно-политическое мероприятие в мире.

Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум «Армия». В нём участвовали делегации 117 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1,7 млн человек.

Повышение профессиональной подготовки военнослужащих

Завершено создание сети вузов Министерства обороны, осуществлена цифровая трансформация военного образования. Создана единая цифровая образовательная среда учебных и научных организаций.

Организованно проведён набор в вузы. Зачислено более 13 тыс. курсантов и слушателей. Средний конкурс кандидатов при поступлении составил более 6 человек на место, а среди девушек — 17 человек.

В соответствии с Вашим поручением развёрнута работа по поэтапному наращиванию системы военной подготовки студентов гражданских вузов. Сегодня более 63 тыс. человек обучается в 104 военных учебных центрах.

Воспитанники Омского кадетского корпуса приступили к занятиям на новых фондах, оснащённых современной учебно-материальной базой.

В Тверском суворовском военном училище завершено строительство спортивного комплекса, включающего бассейн и ледовый каток.

В ближайшие два года создадим суворовское военное училище в Иркутске, пансионы воспитанниц в Красноярске и Хабаровске, школу для одаренных детей в Военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе.

Повышение уровня социальной защищённости

Благодаря принятым решениям Верховного Главнокомандующего, реализованы дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства в условиях, связанных с риском для жизни.

В целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Министерству обороны дополнительно выделено 180,2 млрд рублей.

В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7%. В 2022–2023 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров.

Принятые меры повышают привлекательность военной службы и приток в Вооружённые Силы высококвалифицированных специалистов.

Министерством обороны выстроена эффективная система взаимодействия с органами власти по вопросам социальной поддержки семей военнослужащих.

В результате потребность в трудоустройстве жён снизилась в 19 раз, а в обеспечении детей местами в детских садах — в 15 раз.

Продолжена работа по предоставлению дополнительных возможностей и привилегий военнослужащим и членам их семей.

С 1 ноября внедрена программа лояльности «Партнёры Армии России». Все военнослужащие получили доступ к скидкам до 30% на широкий перечень товаров и услуг в сети магазинов – партнеров АО «Военторг».

Принятые Министерством обороны решения по развитию военной медицины позволили вывести её на самые передовые позиции в стране.

На сегодня 50 военно-медицинских организаций оказывают телемедицинские услуги. В 2021 году их проведено более 1,5 тыс.

Принятыми мерами удалось снизить общий уровень заболеваемости военнослужащих.

В этом году военно-строительный комплекс ввел в эксплуатацию новейшие, отвечающие современным требованиям, объекты медицинского назначения Министерства обороны в Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Это позволило увеличить охват квалифицированной специализированной медицинской помощью военнослужащих и гражданского населения.

Кроме того, в соответствии с Вашими поручениями возведен новый диагностический центр в Кызыле. Непрерывно ведутся работы по строительству медицинских учреждений в интересах Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей.

Общая площадь строящихся объектов составит почти 80 тыс. кв. метров.

Обустройство войск

На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приёма всех типов воздушных судов.

Реализуемый комплекс мер позволил нам надёжно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств.

Особое внимание уделяется северному завозу.

В текущем году в 152 труднодоступных пункта дислокации поставлено более 72 тыс. тонн различных грузов. Завоз материальных средств завершили к 1 октября.

Продолжены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано и вывезено 3,2 тыс. тонн металлолома, а всего с начала работ — более 28 тыс.

В этом году военно-строительный комплекс реализовывал масштабные инфраструктурные проекты в сжатые сроки — в течение четырёх–семи месяцев. Это достигалось за счёт применения типовых и современных технологических проектов. В результате на один вложенный рубль приходится более двух рублей вводимых основных фондов.

В плановом порядке осуществляются мероприятия по обустройству военных городков. В текущем году завершено строительство 692 зданий и сооружений парковой и казарменно-жилищной зон.

Продолжается партнёрская работа по строительству топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. В текущем году построено ещё 4 ТЗК. Общий объём инвестиций в данный проект со стороны нефтяных компаний составил 21,4 млрд рублей.

Продолжается совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов. Построено 66 современных хранилищ, а их общее число достигло 602.

Сокращены необоснованные расходы на оплату коммунальных услуг на военных объектах за счёт установки 88 тыс. приборов учёта коммунальных ресурсов.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, подразделения железнодорожных войск осуществляют реконструкцию БАМа на участке Улак – Февральск протяжённостью 339 километров.

С опережением графика выполнен полный комплекс подготовительных работ. На участке Дрогошевск – Скалистый приступили к укладке нового железнодорожного пути.

Продолжена работа по передаче субъектам и в муниципальную собственность имущества, неиспользуемого для нужд Вооружённых Сил. В этом году передано 2 тыс. 982 объекта недвижимого имущества. Сэкономленные средства пошли на строительство новых объектов военной инфраструктуры.

Военно-политическая работа

Командующие и командиры, военно-политические органы поддерживали высокий уровень морально-политического состояния войск, их готовность к выполнению боевых задач в любых условиях обстановки.

Вместе с тем круг задач, решаемых военно-политическими органами, увеличивается. Ещё многое предстоит сделать в данном направлении.

В год 76-летия Победы Министерством обороны реализованы крупные патриотические и культурные проекты.

Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно состоялся Главный военно-морской парад.

В целях сохранения исторической памяти субъектам Российской Федерации передано 86 боевых знамен.

Музейно-храмовый комплекс стал местом настоящего паломничества россиян. Всего с начала года на его территории проведено свыше 100 крупных мероприятий, которые посетило около 3 млн человек.

Всего по стране открыто 248 парков «Патриот», из них 29 — в этом году.

Продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Её ядром является движение «Юнармия», которое уже охватило все регионы России и объединило более 1 млн подростков. В текущем году оно отметило своё пятилетие.

Совместно с руководством Москвы и Московской области организована работа Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». С начала года в нём прошли начальную военную подготовку свыше 10 тыс. юношей и девушек. Продолжается создание таких центров во всех городах с населением свыше 100 тыс. человек. В соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением, уже создано 40 таких центров.

В Министерстве обороны в этом году появился многофункциональный телевизионный комплекс с аппаратно-студийным оборудованием. Он позволяет информировать общество о развитии и деятельности Вооружённых Сил на новом качественном уровне. Таким образом, сформированы все условия для создания на этой базе фильмов военно-патриотического характера по заказам Министерства обороны.

* * *

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Все задачи, определённые на 2021 год, Вооружёнными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Реализация всех заключённых контрактов обеспечила поставку более 5 тысяч основных образцов вооружения.

Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95%.

Введены в эксплуатацию более 3 тыс. зданий и сооружений, общей площадью более 2,5 млн кв. метров.

В 2021 году общий объём переданных пользователям капитальных вложений составил более 155и млрд рублей, тем самым значительно снижен объём незавершённого строительства.

Деятельность Министерства обороны получает высокую оценку в российском обществе. Более 90% граждан уверены, что Вооруженные Силы способны защитить страну, а 88% испытывают гордость за армию и флот.

Приоритетные задачи на 2022 год

По перевооружению

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

В авиационные стратегические ядерные силы поставить два стратегических ракетоносца Ту-160М.

Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов».

По силам общего назначения

Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения.

Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Принять в состав Военно-Морского Флота 5 подводных лодок, 11 надводных кораблей, 3 боевых катера, поставить в войска 2 береговых ракетных комплекса.

Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тыс. человек.

Подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Восток» и «Гром».

Ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники.

В течение двух лет завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой – увеличить заработную плату.

Министерством обороны проделана большая работа по повышению обороноспособности страны, но многое ещё предстоит сделать.

Так, за долгие годы накопился огромный объём капитального ремонта инфраструктуры военных городков. Меры принимаются, но их — недостаточно.

Будем обращаться в Правительство, чтобы утроить количество средств, выделяемых на эти нужды.

К исходу первого квартала 2022 года завершим инвентаризацию служебного жилья, после чего предложим схему его дальнейшего финансирования, а также объём средств, выделяемых на поднаём жилья.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооружённых Сил и повышение их боевых возможностей».

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