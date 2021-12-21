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21.12.2021 (16:45)

На Черноморском флоте подведены итоги деятельности экипажей вспомогательных судов

На Черноморском флоте подведены итоги деятельности экипажей вспомогательных судов, выполнявших задачи обеспечения деятельности сил флота в Средиземном и Черном морях.

В уходящем году вспомогательными судами было подано на боевые корабли более 29 тысяч тонн материальных средств, осуществлено более 2400 буксировок, обеспечено более 50 артиллерийских и ракетных стрельб.

В состав подразделения судов обеспечения в течение года поступили новые суда: малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», экипаж которого в настоящее выполняет задачи в составе постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров», осуществляющее межфлотский переход из Балтийска в Севастополь к месту постоянной дислокации.

По результатам выполнения задач материально-технического обеспечения кораблей в 2021 году лучшим в ВМФ России стал экипаж большого морского танкера «Иван Бубнов», отмечены успехи в выполнении задач экипажей морского буксира «Сергей Балк», среднего морского танкера «Иман» и самоходного плавучего крана «СПК-54150».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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