Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (16:15)

Более 2000 новобранцев начали прохождение военной службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота

С начала осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу более 2000 новобранцев прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

На данный момент общее количество прибывших военнослужащих составляет более 90 процентов от запланированного числа призывников.

После прибытия на флот все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.

На Черноморском флоте ожидают еще одну группу молодого пополнения, после прибытия которой план призыва будет выполнен в полном объёме.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий после прибытия молодого пополнения к местам прохождения службы военнослужащие на 14 дней размещаются в отдельной казарме, при этом их питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья новобранцев осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На Урале продолжается вакцинация молодого пополнения
В Центральном военном округе завершается осенний призыв 2021 года
Военнослужащие ЮВО исполнили новогоднее желание близнецов-пятиклассников
Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину со столетним юбилеем

Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false