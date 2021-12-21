21.12.2021 (14:25)

Мотострелки и морские пехотинцы Балтийского флота выполняют боевые стрельбы из штатного оружия

В рамках плановых занятий на специализированных полигонах, расположенных в Калининградской области, военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса и подразделений морской пехоты Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие Балтийского флота отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя. На полигонах военнослужащие выполняют комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых – действия подразделения в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

Более половины боевых упражнений проводится в темное время суток. Для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты.

В плановых занятиях по боевой подготовке принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.

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