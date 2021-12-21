21.12.2021 (14:40)

Горное подразделение ЦВО совершило восхождение на лыжах на высоту более 2 тыс. м в горах Западного Саяна

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе горной подготовки в Центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» совершили восхождение на лыжах на высоту более 2000 м.

Во время восхождения под руководством инструкторов по горнолыжной подготовке, военнослужащим предстояло пройти маршрут по горной и скалистой местности и произвести спуск со склона с использованием альпинистского и горнолыжного снаряжения. Кроме того, военнослужащие отработали транспортировку раненого и навыки выживания в экстремальных условиях.

В мероприятии приняло участие свыше 60 военнослужащих.

Справочно:

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

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