21.12.2021 (15:30)

Морские пехотинцы Балтийского флота выполнили погрузку военной техники на большой десантный корабль

В Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты Балтийского флота, экипаж большого десантного корабля «Калининград» приняли участие в совместном тактико-специальном занятии по организации погрузки и выгрузки военной и специальной техники.

Личный состав десантно-высадочных средств отработал организацию связи с пунктом погрузки (выгрузки), практические действия по размещению техники в твиндеке и очередность её вывода на побережье после транспортировки в установленные нормативы.

Также в рамках учебных мероприятий военнослужащие подразделений морской пехоты и экипаж корабля выполнили задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) с привлечением расчётов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Стрела».

К учению привлекалось около 100 морских пехотинцев Балтийского флота, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

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