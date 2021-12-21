Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (15:15)

Специалисты РЭБ ЦВО учились дезинформировать противника в ходе учения в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое прошло сегодня на полигоне Юргинский в Кемеровской области, дезинформировали условного противника и скрыли деятельность мотострелковых подразделений.

По замыслу учения, в ходе проведения технической разведки расчетом комплекса РЭБ «Житель» было установлено намерение противника о наступлении на пункты временной дислокации подразделений.

Военнослужащие подразделений РЭБ, используя комплексы «Борисоглебск», применили незадействованные в управлении подразделениями радиостанции, дезинформировали противника передавая в радиосетях ложные команды, сигналы и создавая радиопомехи, которые имитировали деятельность подразделений в ложных районах. Затем разведданные о местоположении условного противника были переданы в вышестоящий штаб для его дальнейшего уничтожения.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Около 1500 военнослужащих вакцинировали в Самаре
Впервые личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии принял участие в командном первенстве по стрельбе из пистолета
На Урале продолжается вакцинация молодого пополнения
В Центральном военном округе завершается осенний призыв 2021 года

Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false