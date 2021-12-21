21.12.2021 (15:15)

Специалисты РЭБ ЦВО учились дезинформировать противника в ходе учения в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое прошло сегодня на полигоне Юргинский в Кемеровской области, дезинформировали условного противника и скрыли деятельность мотострелковых подразделений.

По замыслу учения, в ходе проведения технической разведки расчетом комплекса РЭБ «Житель» было установлено намерение противника о наступлении на пункты временной дислокации подразделений.

Военнослужащие подразделений РЭБ, используя комплексы «Борисоглебск», применили незадействованные в управлении подразделениями радиостанции, дезинформировали противника передавая в радиосетях ложные команды, сигналы и создавая радиопомехи, которые имитировали деятельность подразделений в ложных районах. Затем разведданные о местоположении условного противника были переданы в вышестоящий штаб для его дальнейшего уничтожения.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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