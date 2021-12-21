21.12.2021 (14:45)

Около 1500 военнослужащих вакцинировали в Самаре



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 1500 военнослужащих вакцинировали в Самаре

Около 1500 военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Самаре, вакцинировано от коронавирусной инфекции. Среди них – молодое пополнение, прибывшее в ходе осеннего призыва 2021-го года.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом. Вакцинация проходит в целях создания коллективного иммунитета.

Процедура проводится только после осмотра с измерением давления и температуры тела, вакцинируемого терапевтом, а также подтверждения согласия на добровольное введение компонентов препарата. После иммунизации военнослужащий получает специальный сертификат о прохождении вакцинации.

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