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21.12.2021 (14:45)

Около 1500 военнослужащих вакцинировали в Самаре

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Около 1500 военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Самаре, вакцинировано от коронавирусной инфекции. Среди них – молодое пополнение, прибывшее в ходе осеннего призыва 2021-го года.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют военнослужащих о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека для предотвращения заболевания коронавирусом. Вакцинация проходит в целях создания коллективного иммунитета.

Процедура проводится только после осмотра с измерением давления и температуры тела, вакцинируемого терапевтом, а также подтверждения согласия на добровольное введение компонентов препарата. После иммунизации военнослужащий получает специальный сертификат о прохождении вакцинации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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