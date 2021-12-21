21.12.2021 (14:30)

Впервые личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии принял участие в командном первенстве по стрельбе из пистолета

Впервые личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии принял участие в командном первенстве среди представителей силовых структур Чувашской Республики и ветеранов Управления ФСБ России по Чувашской Республике по стрельбе из пистолета. Мероприятие посвящено памяти генерал-майора Вячеслава Тихонова.

Целью данных соревнований стало подведение итогов по огневой подготовке представителей силовых структур, а также создание еще одной возможности для межведомственного общения. Участники продемонстрировали служебное и спортивное мастерство, грамотные навыки обращения со стрелковым оружием.

Жюри состязания высоко оценило подготовку специалистов пункта отбора на военную службу по контракту, отметив их дисциплинированность и грамотное владение оружием. По завершении турнира лучшие участники турнира были отмечены грамотами.

Справочно:

Тихонов Вячеслав Архипович (1940-2020) - государственный деятель, генерал-майор государственной безопасности. Работал лесопильщиком, слесарем-станочником на Шумерлинском комбинате автофургонов. Военную службу начинал в Советской Армии, затем служил в ОВД, а после в городах Шумерля, Свердловск, Липецк, Чебоксары трудился в должности сотрудника КГБ. В 1992–94 годах - министр безопасности Чувашской Республики.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице