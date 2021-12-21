21.12.2021 (13:45)

На Урале продолжается вакцинация молодого пополнения



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В Свердловской области продолжается вакцинация новобранцев от коронавируса, пополнивших соединения и части Центрального военного округа в ходе осеннего призыва 2021 года.

Вакцинация проводится добровольно в военных лечебных учреждениях и медицинских подразделениях воинских частей. Перед введением препарата проводится углубленный медицинский осмотр с измерением температуры, оценки общего состояния вакцинируемых, а также тестированием на наличие антител.

Полный курс вакцинации в войсках ЦВО прошли уже около 9 тыс. военнослужащих, призванных на военную службу в ходе осеннего призыва.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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