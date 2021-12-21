21.12.2021 (13:15)

В Центральном военном округе завершается осенний призыв 2021 года

В регионах Урала, Сибири и Поволжья, входящих в зону ответственности Центрального военного округа ЦВО, завершается осенний призыв 2021.

Всего в Вооруженные Силы Российской Федерации уже отправлено более 52 тыс. человек, что составляет 96 % от всего задания. Призывники будут проходить службу во всех военных округах, а также на Северном флоте. Кроме того, некоторые призывники будут служить в других силовых структурах, где предусмотрена военная служба.

В военных комиссариатах и на сборных пунктах приняты меры по недопущению заноса и развития короновирусной инфекции среди личного состава и самих призывников: обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проводится бесконтактная проверка температуры, специальная обработка мест общего пользования. Для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву использованы железнодорожные воинские эшелоны, самолеты, автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку.

В соединениях и частях оборудованы пункты отдельного размещения призывников. Каждый пункт размещен в отдельных зданиях и обеспечен запасом защитных медицинских масок, средств дезинфекции. Командиры, принимающие новобранцев в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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