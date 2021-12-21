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21.12.2021 (13:00)

В Москве прошло мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского

Сегодня в Москве у Некрополя Кремлёвской стены под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-политической работе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 125-летию Маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому.

В церемонии возложения цветов к урне с прахом военачальника приняли участие руководство Главного командования Сухопутных войск, офицеры Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», курсанты Московского высшего военного общевойскового командного училища, ветераны Вооруженных Сил и представители Фонда памяти полководцев Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Торжественные церемонии
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