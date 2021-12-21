21.12.2021 (12:30)

Научно-исследовательский институт военной академии МТО отметил 55 лет со дня основания

Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) военной академии материально-технического обеспечения отметил 55 лет со дня основания.

Со знаменательным юбилеем руководство и научных сотрудников института поздравил по видео-конференц-связи начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Начальник штаба пожелал коллективу института дальнейших успехов на научной ниве и отметил, что в наше время, командование центральных органов военного управления материально-технического обеспечения реализует подготовку военно-научных кадров, развитие методических подходов и совершенствование процессов научной работы, как одно из основных направлений в своей работе.

Начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров в своем поздравлении подчеркнул, что 55 лет со дня формирования института – это более чем полувековая история. За это время проведена колоссальная работа в рамках развития и совершенствования системы МТО, сменилось не одно поколение руководителей и научных сотрудников института.

Научное сообщество института поздравили также руководители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения и научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации, ветераны военной науки.

Со времени своего создания, 12 декабря 1966 года, институт выполняет широкий комплекс научных исследований по актуальным проблемам организации материально-технического обеспечения войск (сил) в бою и операции, разрабатывает и издает военно-теоретические труды, монографии, научно-теоретические сборники, активно участвует в научно-публикационной деятельности ведущих российских образовательных и научных организаций.

Научный коллектив института – это опытные военно-научные кадры, работники высшей квалификации в лице ветеранов военно-научного сообщества, офицеры-руководители и офицеры запаса, имеющие значительный багаж знаний и практический опыт службы, в том числе и боевой, а также молодые ученые различных направлений научной деятельности гражданского сектора, инженерный и технический состав.

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