21.12.2021 (12:00)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье, которая находится в затруднительном социальном положении.

Многодетная семья, в составе которой пять несовершеннолетних детей, обратилась к командованию военной базы с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие откликнулись на просьбу и организовали сбор необходимых вещей, а затем передали их нуждающейся семье.

Мать пятерых детей поблагодарила российских военнослужащих за организацию гуманитарной помощи для ее семьи.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице