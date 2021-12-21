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21.12.2021 (12:00)

Российские военнослужащие в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии оказали гуманитарную помощь многодетной семье, которая находится в затруднительном социальном положении.

Многодетная семья, в составе которой пять несовершеннолетних детей, обратилась к командованию военной базы с просьбой оказать помощь. Российские военнослужащие откликнулись на просьбу и организовали сбор необходимых вещей, а затем передали их нуждающейся семье.

Мать пятерых детей поблагодарила российских военнослужащих за организацию гуманитарной помощи для ее семьи.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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