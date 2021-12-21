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21.12.2021 (11:45)

Юнармейцы посетили воинскую часть Минобороны России, дислоцированную в Красноярском крае

Юнармейцы посетили воинскую часть Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированную в Красноярском крае. Военнослужащие организовали экскурсию для школьников по территории воинской части, где рассказали об условиях быта и службы солдат и офицеров.

Ребята не только слушали военнослужащих, но и активно задавали вопросы, в том числе об особенностях поступления в учебные заведения Минобороны России.  Для будущих защитников Отечества военнослужащие организовали учебно-практическое занятие по основам строевой, огневой и физической подготовок.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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