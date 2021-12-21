21.12.2021 (11:30)

Военнослужащие ЮВО исполнили новогоднее желание близнецов-пятиклассников



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО исполнили новогоднее желание близнецов-пятиклассников

В Ростовской области на полигоне Кадамовский братья-близнецы танкисты Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Нового года исполнили желание братьев-близнецов пятиклассников прокатиться на танке Т-72Б3.

Командиры танков Т-72Б3 сержанты Антон и Алексей Воробьёвы в ходе занятий по вождению провели соревнования вместе с Арсением и Афанасием Чумаковыми, которые мечтали прокатиться на танке.

Танкисты рассказали школьникам о возможностях «летающего» и «плавающего» танка, продемонстрировали выполнение упражнения контрольных стрельб из танкового вооружения. Механики-водители боевых машин прокатили детей на танках, рассказали им порядок выполнения зачетных упражнений. Также школьники узнали от них много интересного о службе в танковом подразделении.

Во время вождения бронетехники детей экипировали: выдали шлемофоны, бинокли и обмундирование.

Также юноши посетили комнату боевой славы легендарной 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, где им рассказали об истории и традициях части. В танковом полку для школьников организовали выставку стрелкового оружия и рассказали об экипировке «Ратник».

Командование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО организовало для детей сладкий стол в полевых условиях. Дети посетили парк «Патриот», а в завершении им подарили новогодние подарки.

Прадед пятиклассников лейтенант Наддака Иван Алексеевич был военным летчиком-истребителем в годы Великой Отечественной войны, за героическую оборону Сталинграда награждён орденом Красной Звезды. Один из братьев – Афанасий желает поступить в кадетский корпус, а затем стать офицером. Ребята часто посещают военно-исторические музеи, так как им интересна военная тематика.

Мероприятие прошло в рамках акции «Елка желаний», проводимой по инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

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