21.12.2021 (11:00)

В Военно-медицинской академии выполнено 7 ортотопических трансплантаций печени за последний квартал 2021 г.

Во исполнение решения Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Героя России С.К Шойгу под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Д.В.Тришкина организована и проводится работа по развитию донорства и трансплантации в Вооруженных Силах Российской Федерации

Всего за период деятельности трансплантологической службы МО РФ с 2017 выполнено 32 пересадки органов. По мере становления ежегодно отмечается прирост количества выполняемых операций. Из них более чем в половине случаев данный вид высокотехнологичной помощи оказан пациентам льготной категории.

Наиболее востребованной является пересадка печени. Так за последний квартал 2021 года в ВМедА им. С.М.Кирова (начальник академии генерал-майор м/с Е.В. Крюков) при непосредственном участии главного хирурга академии генерал-майора м/с Б.Н.Котива и нештатного главного трансплантолога МО РФ полковника м/с И.И. Дзидзава выполнено 7 ортотопических трансплантаций печени. Из них в шести случаях операция осуществлена взрослым пациентам, страдающим хроническим диффузным заболеванием печени в терминальной стадии, а в одном наблюдении военные хирурги выполнили уникальную операцию пересадки печени ребенку при фульминантной печеночной недостаточности. Данная детская трансплантация печени в г.Санкт-Петербурге была выполнена впервые. Все пациенты прошли неосложненный посттрансплантационный период и в настоящий момент выписаны на амбулаторное лечение и реабилитацию.

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