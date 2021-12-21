21.12.2021 (10:30)

Авиация ЦВО заняла маршрут патрулирования в районе посадки «Союза МС-20» в Казахстане

Авиационная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вышла на маршрут патрулирования воздушного пространства в районе посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» в Республике Казахстан.

Экипажи 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1 армейской авиации, самолеты Ан-12 и Ан-26 транспортной авиации Центрального военного округа вылетели для организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата «Союз МС-20» и эвакуации экипажа 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Зона поисково-спасательных работ сосредоточена в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана. Экипажи патрулируют район посадки площадью около 3000 квадратных километров. Точные координаты спускаемого аппарата пеленгует и передает спасателям экипаж самолета Ан-26. Кроме того, наземные группы поиска и спасения на модернизированных поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» дежурят в основном и запасном районах посадки и готовы к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-20» задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-20» запанирована на сегодня в 06:13 мск. На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета – президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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