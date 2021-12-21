21.12.2021 (10:15)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске начали отопительный сезон с новым оборудованием

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) обновили оборудование для повышения энергоэффективности.

В Новороссийском районе в военном городке на насосных станциях первого подъема (скважинах) установлено новое насосное оборудование.

В Анапском районе на объектах военных городков заменено насосное оборудование водопроводно-насосной станции, канализационно-насосной станции в военном госпитале в г. Анапа, а также электрооборудование на станции биологической защиты.

Проведена работа по установке нового насосного оборудования на канализационных насосных станциях в военных санаториях и домах отдыхах Санаторно-курортного комплекса «Сочинский».

В результате проведенного комплекса мероприятий повышена надежность и бесперебойность работы систем водоснабжения, обеспечена безаварийная эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, улучшено качество обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Работа по замене оборудования на объектах жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО продолжается согласно плану ремонта.

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