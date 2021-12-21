21.12.2021 (10:15)
Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Новороссийске начали отопительный сезон с новым оборудованием
Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) обновили оборудование для повышения энергоэффективности.
В Новороссийском районе в военном городке на насосных станциях первого подъема (скважинах) установлено новое насосное оборудование.
В Анапском районе на объектах военных городков заменено насосное оборудование водопроводно-насосной станции, канализационно-насосной станции в военном госпитале в г. Анапа, а также электрооборудование на станции биологической защиты.
Проведена работа по установке нового насосного оборудования на канализационных насосных станциях в военных санаториях и домах отдыхах Санаторно-курортного комплекса «Сочинский».
В результате проведенного комплекса мероприятий повышена надежность и бесперебойность работы систем водоснабжения, обеспечена безаварийная эксплуатация объектов военной и социальной инфраструктуры, улучшено качество обслуживания потребителей коммунальных услуг.
Работа по замене оборудования на объектах жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО продолжается согласно плану ремонта.