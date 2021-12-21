21.12.2021 (10:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО в Краснодаре и Адыгее готовы к работе в новогодние праздники

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) готовы к работе в новогодние праздники.

Все подразделения находятся в режиме готовности, сформированы графики работ в выходные и праздничные дни на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Проведена ревизия элементов отопительной системы, расположенных внутри домов, комплекс мероприятий по предотвращению возникновения неисправностей.

В зависимости от потребностей и утвержденных планов ремонта, заменены как отдельные участки труб, так и целые стояки, розливы и другие элементы систем отопления, выполнены промывка и опрессовка. Во время гидравлических испытаний повышалось давление в системе для выявления проблемных участков и их своевременного ремонта.

Для очистки кровель от снега в каждом подразделении сформированы дополнительные бригады, которые будут чистить крыши от снега. Специалисты прошли медкомиссии, инструктажи и обеспечены необходимым инвентарем и страховочным оборудованием.

Во время праздников круглосуточно будут работать аварийные службы, обеспеченные запасами материально-технических ресурсов, оборудованием и транспортом для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Руководство жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО будет осуществлять обязательный контроль за работой всех своих подразделений в праздничные дни.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице