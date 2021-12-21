21.12.2021 (09:45)

Связисты КФл обеспечили устойчивую связь с корабельными группировками в пункте базирования

С военнослужащими подразделений войск связи Каспийской флотилии (КФл) состоялось учение по обеспечению устойчивой и непрерывной связи с корабельными группировками, выполняющими задачи в пунктах базирования.

Связисты совершили 30-километровый марш в район выполнения учебно-боевых задач. На марше военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на колонну военной техники, преодолели условно зараженные участки местности, выполнили светомаскировку и соблюдение режима радиомолчания.

По прибытии в назначенный район специалисты организовали инженерное оборудование и маскировку позиций, развернули полевые подвижные пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи и пунктов управления видеоконференцсвязью.

Затем связисты обеспечили устойчивую систему связи с группировкой кораблей флотилии в пунктах базирования, в условиях радиоэлектронного воздействия и попытке нарушения функционирования внутренних компьютерных сетей. При выполнении задач военнослужащие применили радиосредства последнего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Всего в учении приняли участие порядка 200 военнослужащих КФл, было задействовано более 20 единиц техники, в том числе командно-штабные машины, пункты управления, оснащенные цифровыми средствами связи и автоматизации, радиостанции различной мощности, станции спутниковой и видеоконференц-связи.

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