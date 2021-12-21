21.12.2021 (09:30)
Рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде полностью вакцинирована против COVID-19
Весь личный состав роты почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области вакцинирован от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
При проведении вакцинации и ревакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) случаев осложнений или непереносимости лекарства не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия. В обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили пациентам правила поведения при получении первой и второй прививки.
«Создание коллективного иммунитета в Вооружённых силах в целом и в нашем подразделении в частности является очень важной задачей. Личный состав роты несет службу на посту №1 на Мамаевом кургане, принимает участие в официальных мероприятиях, где присутствует большое количество туристов, поэтому нашей основной задачей было в кратчайшие сроки провести вакцинацию и ревакцинацию военнослужащих», – заявил заместитель командира роты гвардии старший лейтенант Григорий Лазарев.
К вакцинации и ревакцинации допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения препарата не имели симптомов простудных заболеваний.
Благодаря оперативной организации прививочной кампании у военнослужащих роты почетного караула сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.