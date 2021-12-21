21.12.2021 (09:30)

Рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде полностью вакцинирована против COVID-19

Весь личный состав роты почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области вакцинирован от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При проведении вакцинации и ревакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) случаев осложнений или непереносимости лекарства не было. Прививка производилась добровольно на основании письменного согласия. В обязательном порядке военные медики проводили углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител каждого пациента. Также перед инъекцией военные медики проводили инструктаж и доводили пациентам правила поведения при получении первой и второй прививки.

«Создание коллективного иммунитета в Вооружённых силах в целом и в нашем подразделении в частности является очень важной задачей. Личный состав роты несет службу на посту №1 на Мамаевом кургане, принимает участие в официальных мероприятиях, где присутствует большое количество туристов, поэтому нашей основной задачей было в кратчайшие сроки провести вакцинацию и ревакцинацию военнослужащих», – заявил заместитель командира роты гвардии старший лейтенант Григорий Лазарев.

К вакцинации и ревакцинации допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения препарата не имели симптомов простудных заболеваний.

Благодаря оперативной организации прививочной кампании у военнослужащих роты почетного караула сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

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