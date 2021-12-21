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21.12.2021 (09:15)

Миномётчики ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к выполнению скоростной стрельбы в горах

Минометные подразделения горного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО приступили к отработке скоростной стрельбы на высокогорном полигоне в Карачаево-Черкесии. Стрельбы будут проводиться по целям, находящимся за горными склонами.

В условиях горно-лесистой местности расчетам предстоит поразить из минометов «Сани» до 100 целей, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки условного противника.

Особое внимание в ходе занятий уделяется стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами, – горами, возвышенностями, лесополосами.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав отработал около 20 нормативов по специальной подготовке, в том числе приведение миномета к бою, в походное положение, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих горного соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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