21.12.2021 (10:45)
Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину со столетним юбилеем
Ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину Прокофьевну, которой исполнилось 100 лет, поздравили с днём рождения военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии.
Памятные подарки и поздравления со столетним юбилеем ветеран приняла у себя дома в окружении семьи. От командования ЮВО и коллектива горной мотострелковой бригады офицеры пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность за ее вклад в Великую Победу.
Ирина Прокофьевна во время войны работала в газете «Краснофлотец» в Севастополе. Награждена Орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над Германией» и «За оборону Кавказа».
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