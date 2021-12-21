Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (10:45)

Военнослужащие ЮВО в Карачаево-Черкесии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину со столетним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину Прокофьевну, которой исполнилось 100 лет, поздравили с днём рождения военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии.

Памятные подарки и поздравления со столетним юбилеем ветеран приняла у себя дома в окружении семьи. От командования ЮВО и коллектива горной мотострелковой бригады офицеры пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность за ее вклад в Великую Победу.

Ирина Прокофьевна во время войны работала в газете «Краснофлотец» в Севастополе. Награждена Орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За Победу над Германией» и «За оборону Кавказа».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Зернограде состоялся турнир 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО по армейскому рукопашному бою
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершается боевое слаживание расчетов самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»
Более 130 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
Построенные военными строителями 6 причалов в Дагестане уже готовы принимать корабли Каспийской Флотилии

Метки:
Южный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false