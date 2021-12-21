21.12.2021 (08:45)

В 2021 году более 1 тыс. граждан из Дагестана и Астраханской области поступили на военную службу по контракту

В Астраханской области и Республике Дагестан за 2021 год количество молодых людей, сделавших выбор в пользу военной службы по контракту и обратившихся в пункты отбора, составило более 2 тыс. граждан.

На данный момент свыше 1 тыс. кандидатов уже поступили на военную службу по контракту и убыли к местам прохождения службы. Из них более 500 человек отправились в воинские части и соединения Южного военного округа.

Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам для прохождения военной службы по контракту, являются образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, высокий уровень физической подготовки, а также положительные результаты психологического тестирования.

В настоящее время, несмотря на ограничительные меры, связанные с предупреждением по нераспространению коронавирусной инфекции, пункт отбора на военную службу по контракту города Астрахани ведёт активную работу по информированию населения Астраханской области и Республики Дагестан в телефонном режиме, адресно пишутся письма, а также проводится консультирование граждан на интернет-площадках. Кроме того, в 2021 году специалистами пунктов отбора по контракту проведено более 100 акций, информационно-агитационных мероприятий и бесед. Организовано размещение актуальной информации и баннеров о поступлении на военную службу по контракту в 12 муниципальных комиссариатах Астраханской области и трёх муниципальных военных комиссариатах Республики Дагестан. По итогам 2021 года, в результате проводимых мероприятий специалистами пунктов отбора по контракту, были отобраны и подписали контракт с Министерством обороны 1606 граждан, что на 238 человек больше, чем в прошлом году.

Увеличение количества граждан, желающих проходить военную службу по контракту в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии, связано с повышением привлекательности военной службы, улучшением условий прохождения службы, достойным денежным довольствием, выслугой лет (1 месяц за 1,5), перспективами служебного роста, стабильностью в решении социальных и жилищных вопросов, бесплатным вещевым, медицинским обеспечением, льготами при получении образования, страхованием жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей.

На данный момент подразделения морской пехоты, соединения надводных кораблей и отдельные воинские части Каспийской флотилии, базирующиеся в Дагестане, на 100% укомплектованы военнослужащими по контракту.

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