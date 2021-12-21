21.12.2021 (08:30)

Артиллеристы ЮВО провели первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы под Волгоградом

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой подразделения ствольной и реактивной артиллерии мотострелкового соединения ЮВО впервые в зимнем периоде обучения выполнили боевые стрельбы.

Боевые стрельбы являются заключительным этапом слаживания отделений (расчётов). В ходе полевых занятий военнослужащие выполнили нормативы по развёртыванию орудий и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке целей и решению задач по управлению огнём.

На этапе боевых стрельб расчеты 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» поразили мишени, имитирующие танки и группы наступающей пехоты условного противника на дальностях прямого выстрела от 800 до 1100 м. Стрельбы выполнялись по групповым и одиночным целям, как одним орудием, так и в составе огневого взвода и батареи.

Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивной артиллерии «Торнадо-Г» уничтожили более 200 замаскированных площадных и одиночных целей на дистанциях от 3 до 14 км. Огнем установок были уничтожены места скопления техники и командные пункты условного противника.

Также для реализации концепции разведывательно-огневого и разведывательного-ударного контура для корректировки огня и контроля поражения целей применялись беспилотные летательные аппараты.

В занятиях принимает участие более 200 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, среди которых 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», 120-мм «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

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