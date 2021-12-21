21.12.2021 (08:15)

В Зернограде состоялся турнир 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО по армейскому рукопашному бою



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Зернограде состоялся турнир 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО по армейскому рукопашному бою

В Зернограде состоялся открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди воинских частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В соревнованиях приняли участие около 100 военнослужащих в составе 23 команд.

По итогам состязаний четверо спортсменов подтвердили звание мастера спорта по рукопашному бою, двое стали кандидатами в мастера спорта. Победители и участники турнира были награждены кубками, грамотами, вымпелами и ценными подарками.

«Чемпионат прошел успешно, все участники довольны», – сообщил помощник командира соединения по физической подготовке Владимир Протопопов.

По результатам соревнований будет сформирована команда, которая представит 4-ю армии ВВС и ПВО ЮВО на чемпионате округа.

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