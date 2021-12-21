21.12.2021 (08:00)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО завершается боевое слаживание расчетов самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В 150-й мотострелковой дивизии завершается боевое слаживание расчетов самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»

В артиллерийских подразделениях 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области завершается боевое слаживание расчетов самоходных 122-мм гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Основной целью занятий является подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе расчетов.

Военнослужащие поражали одиночные и групповые цели, имитирующие живую силу и огневые средства условного противника, отрабатывали навыки взаимодействия, занятие огневых позиций, развертывание, использование фортификационного оборудования и маскировку позиций. Стрельбы выполнялись прямой наводкой, из закрытых позиций, при различных углах возвышения.

Особое внимание уделялось умению работать на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, изучению тактики разведки.

По итогам этапа боевого слаживания подразделений определяются расчеты, которые в дальнейшем примут участие в этапах конкурсов Армейских международных игр 2022 года.

«Военнослужащие моего взвода стремятся попасть на соревнования, показывают отличные результаты с первых занятий», – с гордостью говорит командир взвода Владимир Ховрин.

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