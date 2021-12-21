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21.12.2021 (07:30)

Построенные военными строителями 6 причалов в Дагестане уже готовы принимать корабли Каспийской Флотилии

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство 6-ти причалов для швартовки судов в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан.

В Каспийске продолжается возведение новых гидротехнических сооружений (северный и южный оградительные молы с причалами) и береговой инфраструктуры для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе новых и перспективных образцов.

Северный и Южный молы протяженность почти в 3 километра надежно защитят более 700 тысяч квадратных метров внутренней гавани от волн, наносов и другого внешнего воздействия. Работы на Северном моле уже завершены.

Для обеспечения проектных глубин гавани во внутренней акватории военными строителями произведена выборка около 2 миллионов кубометров донного песка, который также используется для планировки территории военного городка.

Создание новой военной базы в Каспийске началась после того, как в 2018 году министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна для кораблей в Дагестан.

В Республике Дагестан развернута масштабная стройка. Возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, объекты военной и социальной инфраструктуры, жилье, школы и детские сады.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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