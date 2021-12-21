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21.12.2021 (07:15)

В Приморье экипаж большого десантного корабля «Николай Вилков» ТОФ совместно с морской пехотой отработал задачи по погрузке-выгрузке десанта

Экипаж большого десантного корабля «Николай Вилков» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провёл совместные с подразделениями морской пехоты тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке десанта на необорудованное побережье.

БДК «Николай Вилков» загрузил десант в районе бухты Десантная под Владивостоком и, совершив переход, через несколько часов отработал задачу по выгрузке личного состава и техники на необорудованное побережье на морском десантном полигоне в районе мыса Клерка. Погрузка и выгрузка осуществлялись способом на упор в минимально короткие сроки.

В ходе тренировки экипаж БДК выполнил элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

В тренировке было задействовано более 150 морских пехотинцев, и более 30 единиц колесной и гусеничной военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская пехота , Восточный военный округ
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