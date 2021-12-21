21.12.2021 (07:00)

В Тульском гвардейском соединении прошел сбор со специалистами связи радиостанций средней мощности

В рамках подготовки военнослужащих подразделения связи Тульского гвардейского соединения ВДВ, а также программы боевой подготовки на территории полигона «Тесницкое» прошел сбор со специалистами связи.

В рамках сбора специалисты связи выполнили ряд нормативов по связи и по тактической подготовке в ходе которых с соответствии с программой сборов осуществили скрытое передвижение, развертывание радиостанции ее подготовку к работе.

В ходе занятия особое внимание уделялось не только на правильность передвижения на поле боя, но и осуществление и возможность прикрытия средства связи, его исправность, каждое подразделение выходило на занятие со своими средствами связи. Достигнув нужной точки военнослужащий должен был осуществить передачу сигнала боевого управления на радиостанции руководителя занятия.

Данное занятие проводится не в первый раз и носит среди подразделений связи соревновательный характер, что повышает уровень полевой выучки подразделений связи соединения.

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