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21.12.2021 (06:45)

Авиаторы Северного флота посетили музей авиации

Военнослужащие срочной и контрактной службы объединения ВВС и ПВО Северного флота посетили музей морской авиации в поселке Сафоново Мурманской области.

В ходе встречи директор музея Сергей Чечеров акцентировал внимание гостей на патриотизме и героизме, проявленных авиаторами Северного флота в годы Великой Отечественной войны, Афганской войны, Сирийского вооруженного конфликта и других военных действий.

Юноши и девушки с интересом выслушали рассказ об истории создания и становления современной авиации.

Неподдельный интерес военнослужащих вызвали экспонаты, выставленные в залах музея, такие как личные вещи и обмундирование героев, специальное снаряжение летчиков, различные фотографии и модели, а также образцы самолетов начиная со времен становления авиации, заканчивая современной техникой.

Экскурсия организована с целью патриотического воспитания молодежи и повышения авторитета службы в российской армии.

Всего музей посетили 50 военнослужащих 35 из которых военнослужащие по призыву.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Музеи
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