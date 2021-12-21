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21.12.2021 (06:30)

Мотострелки Северного флота проводят занятия по огневой подготовке при экстремально низких температурах

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В Печенгском районе Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Мотострелки вели огонь из автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали нормативы по тактической медицине и действия при эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя, а также оказание медицинской помощи в полевых условиях.

Занятия проходили в сильный мороз с соблюдением необходимых предосторожностей, в частности время пребывания на открытом воздухе было сокращено. При замене на учебных местах военнослужащие посещали пункты обогрева, где обеспечивались горячим чаем.

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений сухопутных войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, оружия и к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и в ночное время.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Мотострелковые войска , Боевая подготовка
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