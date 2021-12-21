21.12.2021 (06:30)

Мотострелки Северного флота проводят занятия по огневой подготовке при экстремально низких температурах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки Северного флота проводят занятия по огневой подготовке при экстремально низких температурах

В Печенгском районе Мурманской области прошли практические занятия по огневой подготовке с подразделениями отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Мотострелки вели огонь из автоматов, пулемётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали нормативы по тактической медицине и действия при эвакуации условно раненных военнослужащих с поля боя, а также оказание медицинской помощи в полевых условиях.

Занятия проходили в сильный мороз с соблюдением необходимых предосторожностей, в частности время пребывания на открытом воздухе было сокращено. При замене на учебных местах военнослужащие посещали пункты обогрева, где обеспечивались горячим чаем.

Выполнение поставленных задач в условиях Крайнего Севера и Арктики является отличительной особенностью подразделений сухопутных войск Северного флота. Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих, оружия и к действиям при низких температурах, глубоком снежном покрове, сильном ветре и в ночное время.

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