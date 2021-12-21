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21.12.2021 (06:15)

Снайперские пары ВВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Забайкалье

Снайперские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа в ходе занятий на полигоне, дислоцированном в Забайкальском крае, организовали засаду на колонну легкобронированной техники условного противника.

Военнослужащие отработали навыки разведки и длительной маскировки на местности. Получив от разведывательных подразделений координаты мобильной группы условного противника, с помощью крупнокалиберных винтовок 12,7 мм АСВК «Корд» снайперы вывели из строя основные узлы машин и остановили продвижение колонны. Особенностью занятий для снайперов стала отработка способов устраивать длительные засады в условиях низких температур господствующих в настоящее время в Забайкалье.

После успешно выполненных задач военнослужащие выполнили учебные стрельбы, где поражали цели на расстояниях до 1000 метров, а также провели тренировку в поиске и уничтожении одиночных снайперов противника.

Всего на занятия было привлечено более 50 снайперов мотострелкового соединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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