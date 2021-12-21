21.12.2021 (06:15)
Снайперские пары ВВО организовали засаду на колонну техники условного противника в Забайкалье
Снайперские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа в ходе занятий на полигоне, дислоцированном в Забайкальском крае, организовали засаду на колонну легкобронированной техники условного противника.
Военнослужащие отработали навыки разведки и длительной маскировки на местности. Получив от разведывательных подразделений координаты мобильной группы условного противника, с помощью крупнокалиберных винтовок 12,7 мм АСВК «Корд» снайперы вывели из строя основные узлы машин и остановили продвижение колонны. Особенностью занятий для снайперов стала отработка способов устраивать длительные засады в условиях низких температур господствующих в настоящее время в Забайкалье.
После успешно выполненных задач военнослужащие выполнили учебные стрельбы, где поражали цели на расстояниях до 1000 метров, а также провели тренировку в поиске и уничтожении одиночных снайперов противника.
Всего на занятия было привлечено более 50 снайперов мотострелкового соединения ВВО.