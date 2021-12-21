21.12.2021 (06:00)

Специалистами радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО ВВО проведена комплексная тренировка по обнаружению летательных аппаратов условного противника

Расчеты радиолокационных подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, в ходе комплексной тренировки оперативно обнаружили групповую цель.

Военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) провели разведку воздушной обстановки в зоне ответственности.

Специалисты РТВ в ходе мероприятий, провели распознавание воздушных объектов «противника», определили их количественный состав, координаты, скорость и направление полета. Особое внимание при этом было уделено оперативной передаче полученных данных на командный пункт систем управления ПВО.

Также военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по обобщению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в зоне ответственности.

Мероприятие боевой подготовки проводилось с моделированием траектории полета воздушных судов различного типа во всем диапазоне высот.

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