Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.12.2021 (06:00)

Специалистами радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО ВВО проведена комплексная тренировка по обнаружению летательных аппаратов условного противника

Расчеты радиолокационных подразделений объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае, в ходе комплексной тренировки оперативно обнаружили групповую цель.

Военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) провели разведку воздушной обстановки в зоне ответственности.

Специалисты РТВ в ходе мероприятий, провели распознавание воздушных объектов «противника», определили их количественный состав, координаты, скорость и направление полета. Особое внимание при этом было уделено оперативной передаче полученных данных на командный пункт систем управления ПВО.

Также военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по обобщению, обработке и анализу информации о воздушной обстановке в зоне ответственности.

Мероприятие боевой подготовки проводилось с моделированием траектории полета воздушных судов различного типа во всем диапазоне высот.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Современные средства защиты органов дыхания поступают в воинские части и соединения ВВО в Бурятии
Свыше полутысячи мотострелков соединения ВВО в Забайкалье приняли участие в ночных занятиях по огневой подготовке
Мотострелки ВВО на БМП сорвали наступление условного противника в Республике Бурятия
В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовал отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и « Суворовский натиск»

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false