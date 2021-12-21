21.12.2021 (05:45)

Современные средства защиты органов дыхания поступают в воинские части и соединения ВВО в Бурятии

В танковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, в рамках перевооружения, прошла плановая замена средств защиты органов дыхания на современные противогазы ПМК-2.

Новые противогазы защищают кожу лица, глаз, а также органы дыхания военнослужащих не только от радиоактивной пыли и отравляющих веществ, но и от аварийно-химически опасных веществ, таких как активный хлор, аммиак и других.

Конструкция ПМК-2 предусматривает наличие двух фильтрующих поглощающих элементов (фильтров), что в значительной мере увеличивает время защиты личного состава в условиях применения вероятным противником ядерного, химического и биологического оружия.

По сравнению с устаревшими образцами, защита кожи лица и глаз в новом противогазе осуществляется с помощью унифицированной шлем-маски, размер которой регулируется в трех позициях.

Также повысились эргономические характеристики. В противогазе предусмотрена возможность употребления жидкости в боевом положении с помощью специального заборника, что в десятки раз увеличивает работоспособность личного состава в условиях РХБ заражения.

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